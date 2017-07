Actualidade

A ridicularização do mundo burguês de aparências é a base da peça "Uma ilha flutuante", encenada por Christoph Marthaler, que, no domingo e na segunda-feira, constitui uma das principais propostas do 13.º dia do Festival de Almada.

Às 19:00 de domingo e às 21:30 de segunda-feira, na sala principal do Teatro Municipal Joaquim Benite (Almada), o público poderá regressar ao universo de vanguarda que pauta o trabalho do encenador suíço, oboísta e flautista de formação.

Com uma produção conjunta do Theater Basel e do Théâtre Vidy-Lausanne, que já tinham produzido "King size", Christoph Marthaler, o criador que é considerado um "mestre da lentidão, da ironia e do distanciamento", volta ao festival com uma criação coletiva inspirada em "La poudre aux yeaux", do dramaturgo francês Eugène Labiche (1815/1888), depois de ter aberto a edição de 2015 do certame.