O Fundo Monetário Internacional (FMI) e a Guiné Equatorial vão começar uma nova ronda de negociações sobre um eventual programa de ajuda financeira nas próximas semanas, disse hoje à Lusa um porta-voz do Fundo.

"Esperamos que uma segunda ronda de negociações ocorra durante as próximas semanas, mas não há ainda uma data marcada", disse o porta-voz do Fundo à Lusa, quando questionado sobre os contornos das negociações para um pacote de ajuda técnica e ou financeira para o mais recente país a entrar para a Comunidade de Países de Língua Portuguesa.

Na resposta às perguntas da Lusa, o porta-voz do FMI vincou que não existe ainda uma decisão de implementar ajuda técnica ou financeira, e que estes elementos "vão, em última análise, ser decididos pelo Conselho de Administração do FMI depois de um acordo com as autoridades sobre o conteúdo do programa".