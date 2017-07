Tour

O britânico Chris Froome (Sky) recuperou hoje a camisola amarela, na 14.ª etapa da 104.ª Volta a França em bicicleta, conquistada pelo australiano Michael Matthews (Sunweb).

Numa tirada tida como de transição, a pequena inclinação no final dos 181,5 quilómetros entre Blagnac e Rodez serviu os interesses de Matthews, que ganhou com o tempo de 04:21.56 horas, à frente do belga Greg van Avermaet (BMC) e do norueguês Edvald Boasson Hagen (Dimension Data), mas também de Froome.

O tricampeão do Tour (2013, 2015 e 2016), que chegou a um segundo do vencedor, voltou à liderança da geral, depois de Fabio Aru (Astana) perder 26 segundos. O britânico tem agora 19 segundos de vantagem sobre o italiano e 23 sobre o francês Romain Bardet (AG2R-La Mondiale).