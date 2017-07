Incêndios

O líder do PSD respondeu hoje às acusações de "aproveitamento político" do primeiro-ministro, dizendo que António Costa está a instrumentalizar os incêndios de Pedrógão Grande para não prestar contas do está a fazer.

"Não podemos permitir que o Governo vá instrumentalizando, que é o que vem acontecendo, o que ocorreu de trágico [nos incêndios de junho], para depois não estar disponível para prestar contas sobre aquilo que faz, mas sobretudo o que não faz", disse Pedro Passos Coelho, à entrada para convenção autárquica distrital do PSD de Viana do Castelo, em Valença.

Para Passos Coelho, o Governo "talvez preferisse não ter oposição", nem que estes assuntos sejam discutidos publicamente, acusando ainda o executivo de "estar muito lento a responder às necessidades das pessoas" afetadas pelos incêndios que fizeram 64 mortos e mais de 250 feridos.