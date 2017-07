Euro sub-19

O selecionador português de futebol de sub-19, Hélio Sousa, lamentou hoje que a equipa nacional não tenha conseguido expressar no resultado a superioridade demonstrada na final do Europeu da categoria, que a Inglaterra venceu por 2-1.

"Acho que fomos superiores durante a maior parte do tempo. Mas não conseguimos expressar isso no resultado final", observou o treinador, em declarações divulgadas no sítio oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) na Internet.

Hélio Sousa elogiou "qualidade, mentalidade forte e o enorme compromisso" que os jogadores portugueses evidenciaram quando estavam a perder por 1-0, que permitiu restabelecer a igualdade, "mas não foi a qualidade suficiente para atingir a vitória".