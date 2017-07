Euro feminino

A seleção portuguesa de futebol feminino, que fará a sua estreia num Europeu, chegou hoje ao início da noite a Oisterwijk, localidade holandesa onde ficará instalada.

Portugal apenas iniciará a competição na próxima quarta-feira, em Doetinchem, diante da Espanha, mas a equipa começará os treinos na Holanda já a partir de domingo no centro de treinos de Oirschot Vooruit, a pouco mais de dez quilómetros do hotel.

A comitiva chegou à Holanda com algum atraso no voo destinado a Amesterdão, levando a que a seleção só chegasse ao hotel já à noite e não ao final da tarde como estava previsto, com as jogadoras a mostrarem algum cansaço.