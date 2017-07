Incêndios

Uma centena de operacionais, apoiados por 27 veículos, combate esta madrugada um incêndio em Vila Chã, concelho de Alijó, distrito de Vila Real.

O fogo, em mato e pinhal, deflagrou à 01:55 de hoje e tinha, pelas 04:30, duas frentes ativas, de acordo com o Comando Operacional de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real.

As chamas ardem em zona de "difíceis acessos" e "há vento no local", o que "dificulta o trabalho" dos bombeiros, segundo fonte do CDOS.