Incêndios

O processo de reflorestação da região Centro pode começar "imediatamente" se a ideia for reconverter a floresta para outro tipo de espécies, disse à Lusa um perito da Comissão Técnica Independente de análise aos incêndios de junho.

"Se a ideia é manter os eucaliptos ou os pinheiros, então devemos esperar algum tempo para ver quais são as árvores que morrem e quais as que sobrevivem, porque é preferível utilizar aquilo que já lá está e que consegue sobreviver do que estar a começar tudo de novo", explicou Joaquim Sande Silva, professor da Escola Superior Agrária de Coimbra (ESAC) e um dos 12 peritos que integram a Comissão Técnica Independente de análise aos incêndios da região Centro que deflagraram a 17 de junho em Pedrógão Grande (distrito de Leiria) e Góis (Coimbra).

De acordo com o especialista, a reconversão da floresta implica "trabalhos onerosos" para substituir as espécies dominantes, que são sobretudo o eucalipto e o pinheiro.