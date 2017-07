Incêndios

Os fogos florestais vão continuar a ser um problema enquanto faltar coragem ao legislador para aplicar o conceito de "condomínio florestal", para uma gestão conjunta da floresta, considera um perito da Comissão Técnica Independente de análise aos incêndios na região Centro.

"Não havendo essa coragem é impossível convencer os proprietários a voluntariamente aderirem a uma ideia de bem público e de ordenarmos em conjunto a floresta, isso nunca vai acontecer. Estamos a falar de 10 milhões de prédios rústicos, portanto isso nunca vai acontecer e quem acreditar nisso é ingénuo", disse à Lusa Joaquim Sande Silva, professor da Escola Superior Agrária de Coimbra (ESAC) e um dos 12 peritos que integram a Comissão Técnica Independente de análise aos incêndios de junho.

De acordo com o especialista, o legislador, "nem no quadro legal que está em vigor, nem no quadro legal que se avizinha", prevê a implementação do conceito de "condomínio florestal", que esteve na génese da criação das Zonas de Intervenção Florestal (ZIF), em que o proprietário cede o direito de gestão a uma entidade gestora.