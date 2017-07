Actualidade

Dois navios da Guarda Costeira chinesa penetraram no sábado as águas territoriais do oeste do Japão, na primeira incursão deste tipo, confirmaram hoje as autoridades japonesas.

As embarcações navegaram durante poucas horas em águas japonesas próximas da ilha de Tsushima e Okinoshima, situadas no Estreito da Coreia, segundo informou a Guarda Costeira japonesa numa conferência de imprensa.

A Guarda Costeira nipónica pediu às embarcações que abandonem as suas águas, mas não indicou por que motivo nem se considerou esta ação uma intrusão ilegal.