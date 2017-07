Marés Vivas

O Festival Marés Vivas, na Praia do Cabedelo, em Vila Nova de Gaia, termina hoje com os concertos do britânico Sting e do brasileiro Seu Jorge, que tem apresentado em palco o seu tributo a David Bowie.

O último dia do festival é marcado pelo regresso de Sting a Portugal, naquele que será o seu primeiro concerto a Norte do país para apresentar "57th & 9th", álbum editado em novembro de 2016 e o primeiro disco 'rock', em 13 anos do músico.

"I Can't Stop Thinking About You", "Petrol Head" ou "50,000" são os singles do novo trabalho do ex-vocalista dos The Police, que sobe hoje ao palco do Marés Vivas às 23:00.