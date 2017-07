Actualidade

Tom Jobim, o criador de "Desafinado" e "Garota de Ipanema", é celebrado hoje, em Lisboa, pelos músicos da Conexão Lusófona, num concerto que assinala os 90 anos do compositor da Bossa Nova e a reabertura da Praça de Campolide.

O concerto culmina a 5.ª edição do Trampolim Gerador, desta vez um dia com mais de 50 inicativas gratuitas, promovidas pela plataforma Gerador, para colocar "Campolide no Topo de Lisboa", e o programa anunciado mobiliza centenas de autores, como o músico Samuel Úria, os atores Sónia Balacó, Carlos Paulo e Cristina Carvalhal, a cineasta Raquel Freire ou o ilustrador Nuno Saraiva.

A celebração da música de Tom Jobim conta com Nancy Vieira (Cabo Verde), Karyna Gomes (Guiné-Bissau), Totty S'a Med (Angola), Ivo Dias (Portugal), Anastácia Carvalho (São Tomé e Príncipe), Orlanda Guilande (Moçambique), Benvinda Ramiro (Timor-Leste), Nega Jacy (Brasil) e o Projecto Kaya (Portugal e Angola), mais um quarteto de instrumentistas, sob a direção de Marco Pombinho.