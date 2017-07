Incêndios

As organizações dos baldios da Serra da Lousã têm-se destacado nos últimos anos na prevenção dos incêndios, mas algumas exigem uma melhor resposta do Estado ao nível da formação dos sapadores florestais.

Tanto o conselho diretivo dos Baldios da Lousã, como o congénere da freguesia de Vila Nova, no concelho de Miranda do Corvo, distrito de Coimbra, assumem "algumas dificuldades" na formação da parte de entidades da administração central com competências na matéria.

"Queremos dar formação a dois novos sapadores e estamos com dificuldades", afirma à agência Lusa o presidente dos Baldios da Lousã, Manuel Parola Gonçalves, que há dois anos derrotou uma lista que integrava Amândio Torres, atual secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, como candidato à mesa da assembleia geral.