Actualidade

O ginecologista congolês Denis Mukwege, especializado no tratamento de mulheres vítimas de violência, criticou hoje a "metástase da violência" na região de Kasai, centro do país, ao defender que grupos rebeldes que atuam na RDC devem ser desarmados também no âmbito psicológico.

"Vemos mais e mais mulheres a chegar do centro do país onde antes não havia conflito. Isso é resultado de uma metástase da violência e dos acordos de paz que não se respeitam. Na verdade, é preciso que estes grupos sejam desarmados mentalmente, no plano psicológico, o que não está a ser feito", disse à Lusa.

Mais de três mil pessoas foram mortas desde outubro de 2016 em Kasai denunciou, a 20 de junho, a Nunciatura Apostólica em Kinshasa. Além dos cerca de 1,3 milhão de deslocados registados pelas Nações Unidas.