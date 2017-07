Actualidade

O Bordado Madeira tem sido utilizado por vários estilistas, que o encaram de forma diferente: há quem cresça com os 'pontos' e os queira promover e quem não sinta obrigação de os usar só porque está na Madeira.

Com atelier aberto desde 1999, mas a criar coleções desde 1989, André Correia admite que o uso do Bordado Madeira na confeção e idealização de roupas resume-se a uma preposição, entre ser bordado da Madeira ou na Madeira.

"Há o bordado na Madeira porque muitas das técnicas são internacionais, com influência dos mais variados países, em termos de pontos. E depois existe realmente um bordado da Madeira que tem uma assinatura própria, mas isso tem a ver com o próprio design do bordado e com uma inspiração mais romântica", explicou.