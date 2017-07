Actualidade

O secretário-geral do PS, António Costa, reafirmou hoje, em Vila do Conde, distrito do Porto, a importância da descentralização de competências para os municípios, sublinhando que "tem de ser um marco do próximo mandato autárquico".

Afirmando que "Portugal está melhor, mas pode estar e tem de estar melhor", Costa salientou ser fundamental a ação do Governo, mas também dos municípios e das freguesias, e considerou que a descentralização de competências é "aquela que será mesmo a grande reforma do Estado".

"Há de ser uma das principais reformas que há de marcar esta legislatura", disse Costa, que falava na sessão de apresentação da candidatura do PS à Câmara de Vila do Conde, encabeçada por António Caetano, atual vice-presidente da autarquia.