Wimbledon

O tenista suíço Roger Federer tornou-se hoje no recordista de vitórias em Wimbledon, ao conquistar o seu oitavo título na relva londrina, com um triunfo sobre o croata Marin Cilic, em três 'sets'.

Seis meses depois de se sagrar campeão do Open da Austrália, Federer impôs-se na final do 'major' londrino ao sexto tenista mundial, que se debateu com problemas físicos, por 6-3, 6-1 e 6-4, em uma hora e 43 minutos.

Aos 35 anos, o suíço, que não cedeu qualquer 'set' no seu percurso no All England Club, amplia ainda mais a sua lenda, isolando-se como o tenista mais vitorioso da história de Wimbledon e reforçando o estatuto de recordista de torneios de 'Grand Slam' (19).