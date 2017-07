Actualidade

O documentário "Farpões Baldios", da portuguesa Marta Mateus, ganhou hoje o grande prémio do 25.º Curtas Vila do Conde, no valor de 2.000 euros.

A edição deste ano do festival de curtas distinguiu o documentário "Farpões Baldios" que, segundo o júri do concurso, é "um filme que revivifica uma linhagem de obras onde a infância desbloqueia os sofrimentos, os erros e a virtualidades do passado".

O Prémio Animação foi atribuído ao filme "My burden", da sueca Niki Lindroth Von Bahr, o Prémio Documentário foi entregue ao filme "O Peixe", do brasileiro Jonathas de Andrade, e o filme "Les Îles", do francês Yann Gonzalez, conquistou o Prémio Ficção.