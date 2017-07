Actualidade

O ator norte-americano Martin Landau, conhecido pelas interpretações em filmes como "North by Northwest", de Alfred Hitchcock, e pela série de televisão "Mission: Impossible", morreu aos 89 anos, informou hoje o portal de notícias TMZ.

O ator morreu no sábado, vítima de "complicações inesperadas" após uma breve hospitalização num centro médico da Universidade da Califórnia, segundo o portal especializado em notícias sobre celebridades.

Nascido em Brooklyn (Nova Iorque) a 20 de junho de 1928, Landau trabalhou no design do New York Daily News antes de começar a carreira de ator.