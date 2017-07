Actualidade

A China, segunda maior economia do mundo, cresceu 6,9%, no segundo trimestre do ano, mais duas décimas do que no mesmo período de 2016, anunciou hoje o Gabinete Nacional de Estatísticas (GNE) chinês.

O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) chinês mantém assim o ritmo, em relação ao primeiro trimestre do ano, e supera em uma décima a previsão dos analistas.

