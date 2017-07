PR/México

Marcelo Rebelo de Sousa, que chegou no domingo ao México para uma visita de Estado, vai reunir-se hoje com o Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, num momento que considera "muito propício para este encontro".

Em declarações aos jornalistas, na Cidade do México, o chefe de Estado afirmou que "o primeiro grande objetivo" desta sua deslocação aos Estados Unidos Mexicanos, a convite do Presidente Peña Nieto, "é, naturalmente, estreitar as relações económicas".

O Presidente da República voltou a salientar o aumento "muito intenso" da presença empresarial portuguesa neste país, e destacou também o crescimento das exportações de bens portugueses que se tem registado este ano, defendendo: "Há aqui, portanto, uma oportunidade única".