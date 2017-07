Actualidade

As forças de segurança das Filipinas pediram ao Presidente, Rodrigo Duterte, para prolongar a vigência da lei marcial nas ilha de Mindanao, depois de quase dois meses a combater os rebeldes, disse hoje o chefe da Polícia Nacional.

Exército e polícia entregaram um documento a Duterte, no qual "manifestaram a sua posição a favor de estender a lei marcial" na ilha, com cerca de 20 milhões de habitantes, no sul do país, disse o chefe da Polícia Nacional, Ronald dela Rosa, em conferência de imprensa.

Duterte declarou em 23 de maio, em Mindanao, a lei marcial. Ao abrigo da Constituição, a lei marcial pode ser renovada a cada 60 dias, com a necessária aprovação do Congresso.