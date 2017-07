Actualidade

Dois militares morreram e sete pessoas ficaram feridas, quando um bombista suicida atacou um veículo que transportava membros das forças paramilitares, informou hoje a polícia paquistanesa.

O ataque, perpetrado por um indivíduo num motociclo, ocorreu na zona tribal de Khyber, na fronteira com o Afeganistão, disse Imran Malik, superintendente da polícia no noroeste de Peshawar. Um dos mortos no ataque era um major, acrescentou.

O principal grupo talibã do país (Tehrik-e-Taliban Pakistan) esteve por detrás do ataque, segundo um comunicado do porta-voz do grupo, Mohammad Khurasani, distribuído à imprensa.