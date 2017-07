Incêndios

Os incêndios de Alijó (Vila Real) e Mangualde (Viseu), que mobilizam mais de 650 bombeiros e cerca de 200 viaturas, são os dois maiores ativos hoje de manhã segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

De acordo com Patricia Gaspar, da ANPC, apenas os incêndios de Alijó, que pelas 08:00 tinha 465 bombeiros a combater as chamas, apoiados por 135 viaturas, e de Póvoa de Cervães, em Mangualde (Viseu), com 203 bombeiros e 61 viaturas, estavam ativos.

"São estes os dois incêndios de maior expressão e que se mantêm ativos [...]. Em Mangualde os outros dois já estão dominados", disse à Lusa a responsável.