Incêndios

A situação do incêndio que lavra em Alijó, no distrito de Vila Real, está "francamente melhor", mas as chamas ainda não estão dominadas e há quatro zonas "que inspiram bastantes cuidados", informou hoje a Proteção Civil.

O ponto da situação foi feito pouco depois das 08:00 pela comandante operacional no terreno, Pedro Nunes, que deu conta de que "não já nenhuma povoação em perigo" e que o itinerário IC5, que esteve cortado no domingo, já reabriu ao trânsito de forma condicionada.

"A situação está francamente melhor. As condições meteorológicas durante o período noturno favoreceram as operações de combate", indicou o responsável, ressalvando que "o incêndio não está, neste momento, ainda dominado".