Actualidade

O corpo do homem de 37 anos, que estava desaparecido desde sábado, na albufeira do Lucefecit, no concelho de Alandroal, distrito de Évora, foi encontrado hoje de manhã, disseram à agência Lusa fontes dos bombeiros e da GNR.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora indicou que os bombeiros mergulhadores localizaram o cadáver às 10:16, tendo sido, pouco depois, retirado da água e transportado para o Gabinete Médico-Legal de Évora, onde será autopsiado.

A fonte da GNR precisou que o corpo estava a cerca de 13 metros de profundidade e a cerca de 10 metros da torre de vigia da barragem.