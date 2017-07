Actualidade

O médio Ryan Gauld foi o único ausente do treino de hoje da equipa de futebol do Sporting, que decorreu no Centre Sportif de Colovray, em Nyon, Suíça, com o técnico Jorge Jesus a contar com 27 jogadores.

O médio escocês, a contas com uma mialgia, não trabalhou integrado no restante grupo de trabalho, sendo o único ausente da sessão de trabalho, que voltou a contar com argentino Acuña, o mais recente reforço do clube.

