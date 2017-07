Actualidade

O Sporting anunciou hoje a transferência do futebolista Paulo Oliveira para os espanhóis do Eibar, com os 'leões' a receberem 3,5 milhões de euros no imediato pelo defesa-central, ficando com 30% dos direitos e cláusula de recompra.

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com a Sociedad Deportiva Eibar para a transferência definitiva do jogador Paulo Oliveira por 3,5 milhões de euros, mais 500 mil euros pela permanência do Eibar na primeira liga espanhola", refere o clube em comunicado.

Os 'leóes' acrescentam que ficaram com 30% dos direitos económicos do internacional português e com uma cláusula de recompra durante as próximas três épocas desportivas.