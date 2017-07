Actualidade

Os projetos de lei apresentados pelo PS, CDS-PP e PCP sobre alojamento local vão ser discutidos no início da próxima sessão legislativa, a partir de 15 de setembro, disse hoje à Lusa o presidente da comissão parlamentar de Habitação.

"Não vai haver agendamento nenhum sobre alojamento local nesta sessão legislativa", que encerra na quarta-feira, declarou o presidente da comissão parlamentar de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, o deputado do BE Pedro Soares.

Sobre as propostas legislativas que existem sobre o alojamento local, Pedro Soares indicou que chegaram à comissão parlamentar projetos do PS, do CDS-PP e do PCP, que "irão com certeza para apreciação no grupo de trabalho da Habitação, mas todo esse processo vai decorrer já na próxima sessão legislativa, a partir de 15 de setembro".