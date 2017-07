Euro feminino

A sueca Pernilla Larsson é a árbitra no jogo de estreia de Portugal no Europeu de futebol feminino, na quarta-feira, diante da Espanha (17:00 de Lisboa), no Estádio De Vijverberg, em Doetinchem.

Larsson terá como assistentes as romenas Petruta Iugulescu e Mihaela Gomoescu.

Portugal, que fará a sua estreia absoluta num Europeu de seniores no futebol feminino, integra o grupo D da competição, a decorrer na Holanda, com Espanha, Escócia e Inglaterra.