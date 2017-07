Actualidade

O cineasta e encenador britânico William Oldroyd regressa a Portugal para acompanhar, em Lisboa, a estreia da longa-metragem "Lady Macbeth", que chega às salas portuguesas de cinema, na próxima quinta-feira.

William Oldroyd, conhecido pelo trabalho de encenação no Young Vic Theatre e na Royal Shakespeare Company, vai estar no cinema Monumental, em Lisboa, na antestreia do filme, hoje, às 21:45, e na quinta-feira, às 21:30, com a psicóloga Joana Amaral Dias, para uma sessão de debate com o púbilico, anunciou hoje a distribuidora Alambique.

Oldroyd esteve em Portugal em 2010, para a montagem das óperas "La Serva Padrona", do napolitano Pergolesi, compositor do barroco tardio, e "To Hell and Back", do norte-americano contemporâneo Jake Heggie, duas encenações com a orquestra Divino Sospiro, que tiveram estreia europeia no Teatro Sá de Miranda, em Viana do Castelo.