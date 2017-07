Actualidade

A BBC assinala o bicentenário da morte de Jane Austen com o documentário "My friend Jane", que dá a conhecer a comunidade de aficionados do trabalho da autora, os 'Janeites'.

O documentário da BBC, que será exibido hoje pela primeira vez, dá a conhecer os rituais e as motivações dos que, mais de dois séculos depois, continuam profundamente ligados à obra de Jane Austen.

Há até um "Festival de Jane Austen", que decorre anualmente na cidade de Bath, cenário dos romances "Northanger Abbey" e "Persuasão", desde 2000.