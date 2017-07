Actualidade

O português Frederico Morais qualificou-se hoje para a terceira ronda do Corona Open J-Bay, na África do Sul, sexta etapa do circuito mundial de surf.

Em Jeffreys Bay, na África do Sul, num confronto entre dois estreantes no circuito mundial, 'Kikas', com 15,17 pontos (7,17 e 8,00) superiorizou-se ao brasileiro Ian Gouveia, que terminou com 14,00 (7,00 e 7,00).

Na próxima ronda, o português vai encontrar o australiano Connor O'Leary.