As obras de ampliação e remodelação do aeroporto de Faro, em curso desde 2015, foram hoje inauguradas, mas ainda há trabalhos por concluir na zona das Partidas, que só deverão terminar em agosto.

Em declarações aos jornalistas, o diretor do aeroporto, Alberto Mota Borges, disse que os únicos trabalhos ainda por concluir se referem à área de lojas que ficará instalada na zona de Partidas. As estimativas são de que as estas intervenções terminem no final de julho ou início de agosto.

"A única coisa que está a faltar são lojas, ainda há tapumes, mas é só na área comercial", disse, frisando que depois o processo de acabamento e instalação das lojas já não é da responsabilidade do aeroporto, mas dos arrendatários dos espaços comerciais.