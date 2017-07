Actualidade

O PSD confirmou hoje que "não existem condições" para realizar as eleições para os órgãos externos da Assembleia da República, que estavam marcadas para a próxima quarta-feira e terão assim de ser adiadas para setembro.

Contactada pela Lusa, fonte da direção da bancada do PSD disse que "não se reuniram as condições para a apresentação de listas aos órgãos externos" antes do prazo previsto, a maioria dos quais exige uma eleição por dois terços dos deputados e uma audição prévia dos candidatos pela Comissão de Assuntos Constitucionais.

"As eleições terão de transitar para o reinício dos trabalhos" em setembro, acrescentou a mesma fonte.