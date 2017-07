Actualidade

A soprano Filipa Portela venceu o 19.º Concurso de Interpretação do Estoril/2017, no valor de 3.000 euros, e, em ex-aequo com a soprano Marina Pacheco, o Prémio do Público, foi hoje divulgado pela organização.

O Prémio permite à soprano Filipa Portela, de 29 anos, participar, no próximo ano, em vários concertos, nomeadamente com a Orquestra Sinfónica Portuguesa, a Orquestra Clássica do Sul, a Filarmonia das Beiras e a Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras.

Também no próximo ano, Filipa Portela, que terminou este ano a Licenciatura em Música, na Variante Canto, no Real Conservatório da Escócia, com o "Escom First Class Honours Degree", irá participar no 44.º Festival de Estoril-Lisboa, no 39.º Festival Internacional de Música da Póvoa de Varzim e no Cistermúsica - XXIII Festival de Música de Alcobaça, e também efetuar uma gravação na RDP/Antena 2.