Actualidade

O espetáculo "TOMEO Histórias Perversas" reúne 26 textos do dramaturgo espanhol Javier Tomeo numa peça do grupo de teatro Escola da Noite, com antestreia marcada para os próximos dias 26 e 27, em Coimbra.

A produção inclui excertos das obras "Histórias Mínimas", "Cuentos perversos", "Inéditos y Reescrituras", "Los nuevos inquisidores", "Problemas oculares" e "Bestiário" e vai ser apresentada no Teatro da Cerca de São Bernardo, no centro da cidade.

"A perversidade, anunciada pelo próprio, e a aparente falta de compaixão com que [Tomeo] trata as suas personagens desafiam-nos a pensar na forma como vivemos, como vivemos com o outro e como convivemos com um mundo que tantas vezes nos parece uma coisa demasiado estranha", defende a Escola da Noite, no texto de apresentação do espetáculo.