Incêndios

A Proteção Civil garantiu hoje que as comunicações SIRESP no incêndio do concelho de Alijó "nunca estiveram comprometidas", avançando que algumas das "intermitências pontuais" registadas no domingo nesta rede são comuns nos fogos de grande dimensão.

"Foram registadas algumas intermitências pontuais, todavia comuns a todos os teatros de operações de grande dimensão, para as quais a ANPC de imediato acionou, através da Secretaria-Geral da Administração Interna (SGMAI), uma estação móvel que já se encontrava preposicionada no Porto", refere a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), em comunicado.

Na nota, intitulada "incêndio rural em Alijó: intermitências no SIRESP", a ANPC adianta que as comunicações SIRESP (Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal) no combate ao incêndio do concelho de Alijó (Vila Real), que lavra desde a madrugada de domingo, "nunca estiveram comprometidas".