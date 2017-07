Actualidade

O número de bolsas de estudo atribuídas no ensino superior no último ano letivo cresceu face ao ano anterior, e já há mais de três mil candidatos a esse apoio social para o próximo ano, indicam dados do Governo.

Segundo as informações divulgadas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), houve em 2016-2017 um total de 71.816 bolsas atribuídas, mais 2.949 do que no ano letivo anterior.

Em crescendo estão também o número de candidatos, e o número de bolsas recusadas.