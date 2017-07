Actualidade

O Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Lisboa agendou para 05 de setembro o debate instrutório do processo 'Jogo Duplo', relacionado com viciação de resultados no futebol, após sete dos 27 arguidos requererem a abertura de instrução.

O despacho da Juíza de Instrução Criminal (JIC), a que a Agência Lusa teve hoje acesso, indica que a acusação do Ministério Público (MP) "foi declarada nula" quanto a um dos arguidos, sem, no entanto, explicar, neste despacho, os motivos, ficando o processo com 27 arguidos em vez dos 28 iniciais.

A JIC negou ainda inquirições e acareações solicitadas pelos arguidos nos requerimentos de abertura de instrução, considerando-as "meramente dilatórias", razão pela qual não agendou nenhuma diligência antes do debate instrutório, agendado para as 10:00 de 05 de setembro.