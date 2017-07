Actualidade

Os jogadores Samaris, João Carvalho e Zivkovic regressaram hoje ao trabalho na equipa de futebol do Benfica, que prepara a participação na Algarve Cup, torneio internacional em que enfrenta Bétis e Hull City.

Samaris, João Carvalho, que cumpriu a segunda metade da época passada no Vitória de Setúbal, e Zivkovic, já estiveram às ordens do técnico Rui Vitória, numa sessão de trabalho que decorreu no Caixa Futebol Campus, no Seixal.

Quem também está de regresso é o lateral esquerdo Grimaldo, mas o espanhol continua a recuperar de lesão, estando afastado dos trabalhos com o restante grupo.