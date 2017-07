Incêndios

O presidente da Câmara de Alijó, Carlos Magalhães, decretou hoje o Estado de Emergência Municipal por causa do incêndio que lavra no Concelho desde a madrugada de domingo e que se mantém com três frentes ativas.

A Comissão Municipal da Proteção Civil esteve reunida esta noite no posto de comando instalado na Chã e, no final, o autarca anunciou que o Plano de Emergência Municipal foi ativado.

