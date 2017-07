Incêndios

As instalações da ASTA - Associação Sócio-Terapêutica de Almeida, na localidade de Cabreira, concelho de Almeida, foi evacuada esta noite devido à proximidade do fogo que lavra no concelho, disse à agência Lusa o presidente da autarquia.

António Baptista Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeida, adiantou que às 23:00 a instituição foi evacuada e os 13 utentes e seis funcionários foram transportados para a Casa da Juventude de Almeida, "onde vão passar a noite".

Segundo o autarca, a decisão foi tomada por precaução, pois como a instituição apoia jovens com deficiência mental, foram retirados do local "para que não assistam a este cenário das chamas" que estão nas proximidades da aldeia de Cabreira.