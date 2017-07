Incêndios

Dois dos três incêndios que deflagram no domingo no concelho de Mangualde, no distrito de Viseu, continuam a lavrar com intensidade, progredindo para norte, no sentido da A25.

De acordo com o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, as chamas, que pela 01:00 continuavam a ser combatidas por cerca de meio milhar de operacionais, desenvolviam-se com mais intensidade na zona de Vila Mendo de Tavares, Pinheiro de Tavares, Torre de Tavares e Terras de Azurara, na freguesia de Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães.

O autarca espera que os meios mobilizados para o local, de várias estruturas, apoiados por "muitos populares", sejam "os necessários para dominar rapidamente" as chamas. "Está tudo envolvido neste grande combate [ao fogo] em Mangualde".