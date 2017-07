Actualidade

Um sismo de magnitude 7,7 na escala aberta de Richter foi hoje registado na costa da Rússia, informou o Centro Geológico dos Estados Unidos, levando as autoridades a emitir um alerta de tsunami em algumas zonas do Pacífico.

As ondas não deverão exceder os 0,3 metros acima do nível da maré alta na costa da região em estado de alerta, da Rússia ao Havai, disse o Centro de Alertas de Tsunami do Pacífico.

O sismo foi registado às 23:34 GMT (00:34 em Lisboa), com hipocentro localizado a 11,7 quilómetros de profundidade e epicentro à latitude de 54,466 graus norte e longitude de 168,822 graus leste, a 199 quilómetros a leste-sudeste de Nikolskoye, na ilha de Bering, onde vivem mais de 600 pessoas.