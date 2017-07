Venezuela

O Presidente norte-americano Donald Trump advertiu Caracas na segunda-feira de que os EUA vão avançar com ações económicas fortes e rápidas, caso o Governo do Presidente Nicolás Maduro imponha uma Assembleia Constituinte.

"Ontem (no domingo), o povo venezuelano deixou claro que defende a democracia, a liberdade e o estado de direito. No entanto, as suas ações fortes e corajosas continuam a ser ignoradas por um líder ruim que sonha em tornar-se um ditador", indica um comunicado da Casa Branca.

No documento, Donald Trump sublinha que "os EUA não vão ficar parados enquanto a Venezuela se desintegra".