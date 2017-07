Incêndios

O incêndio que deflagrou, no domingo, em Póvoa de Cervães, no concelho de Mangualde, distrito de Viseu, continua a lavrar com intensidade, mas "começa a ceder", disse hoje à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

O fogo "mantém duas frentes ativas", mas "a concentração e reforço de meios" de combate estão a fazer com que as chamas comecem a ceder, acrescentou a mesma fonte da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

Este é o incêndio que, na região Centro, mais preocupa as autoridades e aquele que, de acordo com a mesma fonte, pelas 03:00, mais meios mobilizava: 486 operacionais e 146 veículos.