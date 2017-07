Actualidade

O Presidente dos Estados Unidos decidiu manter o acordo com o Irão sobre o programa nuclear, mantendo o levantamento das sanções, mas ao mesmo tempo ameaçou Teerão com outras medidas punitivas, disseram responsáveis norte-americanos.

O acordo de não-proliferação foi assinado a 14 de julho de 2015 pelo anterior Presidente Barack Obama, e a administração de Donald Trump considerou que Teerão "cumpriu as condições" do texto, que prevê um controlo da natureza pacífica do programa nuclear, em troca de um levantamento progressivo das sanções.

Na segunda-feira à noite, responsáveis norte-americanaos, que pedidram o anonimato, disseram que a administração Trump certificou que o Irão está a cumprir o acordo nuclear, mas disse que "está a falhar no seu espírito".