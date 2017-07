Actualidade

A equipa principal de futebol do FC Porto falhou hoje o primeiro teste, no México, com uma derrota por 2-3, nas grandes penalidades, frente ao Cruz Azul, em jogo a contar para a Supercopa Tacate.

Após 90 minutos sem golos, e com um futebol típico de pré-época, a partida terminou empatada, seguindo depois para as grandes penalidades.

Nessa altura, o Cruz Azul foi mais eficaz, apontando três golos, enquanto o FC Porto apenas conseguiu marcar dois.