Actualidade

O novo livro da poetisa Maria Teresa Horta, "Poesis", é apresentado hoje, em Lisboa, ao final da tarde, num conversa entre a autora e o jornalista Nicolau Santos.

"Poesis" é o título do novo livro de poesia de Maria Teresa Horta, que se estreou literariamente em 1960, e a conversa entre a poetisa e o jornalista está agendada para as 18:30, na Livraria Leya na Buchholz, na rua Duque de Palmela, em Lisboa.

Segundo comunicado das Publicações D. Quixote, que chancelam a obra, esta é "uma reflexão sobre a poesia e, também, um retrato poético sobre a vida da própria autora enquanto poetisa, com vários poemas alusivos ao seu percurso pessoal, abordando as dificuldades e as perseguições de que foi alvo enquanto mulher e autora de poesia erótica".